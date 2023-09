Addiction en Suisse romande: mesures en décalage avec la réalité

La problématique de la toxicomanie touche de manière directe ou indirecte une bonne partie de la population. Et en cette année électorale, «une effervescence médiatique et politique» sur cette thématique a été constatée par le Groupement romand d’études des addictions (GREA). «Si nous connaissons pour l’essentiel les solutions nécessaires, sans les moyens adéquats, leur mise en œuvre demeure un défi majeur. Il est impératif d'investir dans des ressources en adéquation avec les problématiques actuelles», a rappelé le GREA lors d’une conférence de presse tenue vendredi, à Lausanne. «Environ 85% des ressources destinées à la politique des quatre piliers sont consacrés à la répression contre 15% pour la prévention et les soins», a pointé du doigt Camille Robert, cosecrétaire générale du GREA.