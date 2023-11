Suisse romande: «Une parole claire pour dénoncer l’antisémitisme»

Des tags, des propos haineux sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires d’articles de presse mais aussi des insultes. On observe depuis quelques semaines une montée de l’antisémitisme. Le phénomène n’est malheureusement pas nouveau mais il a pris de l’ampleur depuis le 7 octobre, date des attaques du Hamas contre Israël depuis la bande de Gaza . Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) se dit très inquiet.

On a enregistré 146 actes antisémites en Suisse romande entre le 7 et le 31 octobre. Dont 106 en ligne. Et 40 graffitis parfois ciblés tels que des croix gammées et des étoiles de David sur des lieux ou bâtiments dans lesquels des personnes au nom à consonance juive ont été identifiées ainsi que des insultes. Ce chiffre ne cesse de croître au gré des manifestations de haine que nous constatons. Que dire des messages de groupes d’extrême gauche et de leur média «Renversé» qui ont récemment salué la date du 7 octobre, alors même que les images des massacres délibérés de familles juives sont encore gravées dans nos mémoires.