Sciences : Exclus, la Suisse et le Royaume-Uni se serrent les coudes dans la recherche

Guy Parmelin a signé à Londres un partenariat en matière de recherche et d’innovation.

Le ministre britannique de l’ é nergie et de la Stratégie industrielle, George Freeman, et Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie.

Le Royaume-Uni et la Suisse, tous deux exclus des programmes européens de recherche scientifique, ont lancé jeudi les bases d’un partenariat pour «approfondir les relations» des deux pays dans ce domaine, a annoncé Londres dans un communiqué. Le protocole d’accord pourra déboucher sur plusieurs formes de coopération: «initiatives, programmes ou projets coordonnés ou conjoints», «réunions, ateliers, conférences ou symposiums», mais aussi «échange d’informations et de documentation», selon le communiqué.

Le texte vise principalement à favoriser le maillage et la coopération entre les acteurs des domaines de la recherche et de l’innovation des deux pays. Une attention particulière est accordée au développement de la «Deep Science» et de la «Deep Tech», par exemple dans les domaines des technologies quantiques ou de l’intelligence artificielle.