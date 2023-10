Consommateurs pas prêts à scanner un QR code pour connaître un prix

Dans un récent prospectus, MediaMarkt n’indique pas les prix. Le consommateur n’en a connaissance que s’il scanne un QR code. DR

Même pour feuilleter un prospectus publicitaire, il faut avoir son portable en main. Dans une récente brochure, MediaMarkt propose des offres à prix cassés… mais encore faut-il les trouver, car ils ne sont plus indiqués. Il y a par contre une avalanche de QR code, un par article, et le client doit les scanner pour connaître les prix sur la page internet du produit.

Ça ne séduit pas les clients

«Si je vais ensuite acheter un article en magasin, comment vais-je prouver son prix? En ligne, ce dernier peut changer à tout moment, sans que je m’en aperçoive, alors que sur papier, c’est immuable, regrette Maurice*. En plus, je passe trop de temps à scanner ces QR-code à peine lisibles, ça sent l'arnaque.» Ce sexagénaire valaisan n’est pas le seul déçu par cette nouvelle pratique… et ceux qui pensent comme lui ont obtenu gain de cause.

«Le prospectus en question a été conçu comme un test. Nous avons analysé l'effet en détail sur la base de données et constaté que de nombreux clients préféraient les indications de prix au code QR, déclare MediaMarkt Suisse. Nous allons donc à nouveau les indiquer dans les prochains flyers, tout en l’enrichissant avec des codes numériques.»

En début d’année, la chaîne de magasins spécialisés dans l’électronique et l’électroménager avait dit vouloir miser sur le «digital first». «La Suisse est considérée comme l'un des pays d'Europe les plus connectés. Environ 70% des recherches d'un produit commencent en ligne, le plus souvent via smartphone», détaille l’enseigne.

«C’est une régression»

La pratique est critiquée par les défenseurs des consommateurs. «La transparence sur les prix est un devoir et cette nouvelle pratique est une régression. On oblige le consommateur à aller chercher une info ailleurs, ce qui revient à vouloir lui cacher la vérité sur un produit. C’est un point en moins pour lui et un point en plus pour le marketing», estime Jean Busché, responsable économie à la Fédération romande des consommateurs (FRC).

*Prénom d’emprunt.

