Révélations sur Credit Suisse - «Suisse Secrets»: la gauche demande des comptes

Non-respect des standards européens

L’association de défense professionnelle impressum – les journalistes suisses a aussi réagi lundi aux conséquences de la loi sur les banques pour la liberté de la presse. Selon elle, l’application de l’article 47 de la loi sur les banques à des journalistes, si leur enquête poursuit un intérêt public, constituerait une «violation crasse et inadmissible» de l’article 16 de la Constitution fédérale et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, selon l’article 47 de la loi sur les banques modifié en 2015, toute personne utilisant à son profit ou au profit d’un tiers des données bancaires volées peut se rendre coupable de violation du secret bancaire, même si elle est extérieure à l’établissement concerné et même si elle n’exerce aucune fonction dans le domaine bancaire. Le «coupable» encourt jusqu’à 3 ans de prison.