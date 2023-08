Sous pression, les conducteurs de trains sont poussés à l’erreur

Les incidents sont plus nombreux mais le nombre de dégâts et de victimes est en baisse selon la Confédération.

Rien que l’année dernière, 474 incidents de ce type ont été signalés à l’OFT. Il s’agit d’un nouveau record. A titre de comparaison, il n’y a eu que 267 annonces du genre en 2021. On se souvient qu’en 2013, un mécanicien de 24 ans avait perdu la vie à Granges-Marnand (VD) . En juillet 2022, c’est un chef de manœuvre de 62 ans qui est décédé à Brigue (VS). Malgré ces chiffres, l’OFT indique que tant les dégâts matériels que le nombre de victimes sont en baisse ces dernières années.

Pas assez d’investissements

Mais alors pourquoi y a-t-il toujours davantage de cas? Le Syndicat du personnel des transports SEV attribue cette hausse au manque de personnel et à «un horaire hautement complexe» et des tâches pour les employés concernés qui «nécessitent une énorme concentration», explique Philipp Hadorn du SEV au journal dominical. Selon lui, CFF Cargo n’a pas réussi à investir suffisamment et assez tôt dans les ressources humaines et parle de «mauvaises priorités à l’interne du groupe».