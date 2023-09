Suisse: Steg Electronics ferme brutalement ses portes

«C'est avec un grand regret que nous vous informons que la poursuite de notre activité n'est actuellement plus possible.» Les magasins Steg Electronics ont fermé brutalement leurs portes, ce vendredi. La nouvelle a été annoncée sur le site de la marque, et des affiches ont été placardées dans toutes les filiales.

«Cette situation est très surprenante, tant pour vous que pour nous, et constitue un coup dur. Nos collaborateurs sont touchés de plein fouet par cette évolution.» Dix-sept filiales sont concernées, dont deux en Valais et une à Fribourg. Quelque 80 emplois sont menacés en Suisse, et 50 autres en Allemagne et en Slovaquie.