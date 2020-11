Coronavirus : Suisse Tourisme anticipe une saison d’hiver difficile

Le nombre de nuitées d’hôtel diminuera de 31% cet hiver par rapport à l’année passée, selon l’organisation en charge de la promotion du tourisme helvétique. Les mesures de confinement expliquent notamment cette forte baisse.

Le nombre de réservations a chuté de 19% sur un an dans les régions de montagne et les réservations des vacances sportives hivernales ont baissé de 28%.

Affecté par les mesures de confinement prises dans plusieurs pays et par la réduction du tourisme mondial, le secteur hôtelier suisse dévoile des chiffres affolants. Le nombre de réservations a chuté de 19% sur un an dans les régions de montagne. Les réservations des vacances sportives hivernales ont elles baissé de 28% par rapport à l’année dernière.

Hausse de touristes suisses

D’après Suisse Tourisme, ce sont surtout les touristes d’Outre-mer (-86% sur un an) qui vont le plus manquer à l’appel au sein des établissements hôteliers helvétiques cette année, suivis des touristes européens (-49%).

Ces derniers représenteront 69% des nuitées de cet hiver, alors que cette part tombait à seulement 45% en 2018 et en 2019. L’institution estime que cette part devrait retomber à 51% d’ici à 2023.

Plan de protection

Gérants de remontées mécaniques, directeurs d’associations de sports des neiges, restaurateurs, tous les corps de métier du tourisme suisse se sont donnés rendez-vous lundi pour exposer leurs nouvelles mesures sanitaires et rassurer les touristes. «Quoi de mieux que le ski en plein air en cette période?», a demandé Davide Codoni, président de l’association Swiss Snowsports.

Sous le label «Clean & Safe», plus de 4000 entreprises assurent à leurs clients un plan de protection contre la propagation du Covid-19. A base d’hygiène, de masques et de distanciation sociale, elles veulent endiguer leur appréhension à rejoindre des lieux publics et fréquentés.