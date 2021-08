Regardez la vidéo! - Suisse Tourisme drague les femmes dans un spot digne de Hollywood

Elles sont six amies en visioconférence à la veille d’un voyage en Suisse. Sur place, l’organisatrice de l’expédition fera une révélation qui bouleversera les participantes. Rires, larmes, fête, musique planante et paysages à couper le souffler… Tous les éléments de la bande-annonce d’un film hollywoodien se retrouvent dans «Six In The City», le nouveau spot publicitaire de Suisse Tourisme (voir la vidéo ci-dessus).