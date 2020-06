Coronavirus

Le tourisme part à la conquête des vacanciers

Une campagne de Suisse Tourisme propose des offres sans précédent au public, en vue de limiter l’impact de la crise sur le secteur touristique.

Les touristes suisses seront les premiers visés par cette campagne, suivis par les vacanciers en provenance d'Allemagne et de France, puis des autres pays du Vieux continent et finalement au niveau mondial en fonction du déconfinement (archives).

Alors que selon les estimations du KOF le manque à gagner pour le tourisme suisse atteint 8,7 milliards de francs (mars à juin) et que les nuitées hôtelières devraient chuter jusqu'à 50% dans les villes cet été et de 20% à 30% dans les zones de montagne, Suisse Tourisme lance une campagne promotionnelle sans précédent à l'échelle internationale.

Le communiqué de l'organisation faîtière paru vendredi précise que les touristes suisses seront les premiers visés par cette campagne, suivis par les vacanciers en provenance d'Allemagne (groupe le plus important parmi les touristes étrangers) et de France, puis des autres pays du Vieux continent et finalement au niveau mondial en fonction du déconfinement.