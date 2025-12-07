La banque, en retard sur l’intégration des clients de Credit Suisse, prévoit une nouvelle cure d’austérité sous la pression des marchés financiers.

UBS taille encore dans ses effectifs. 20min/Marco Zangger

Alors que les rumeurs sur le départ d’UBS aux États-Unis se font toujours plus persistantes, le «SonntagsBlick» révèle dimanche matin que la banque s’apprête à lancer une nouvelle vague d’économies dans le cadre de l'intégration des clients de l’ex-Credit Suisse (CS). Selon des informations internes parvenues au journal dominical, au total 10'000 emplois pourraient être supprimés d’ici 2027 – dont les 3000 déjà prévus en Suisse.

Sans vouloir commenter l’information, UBS affirme vouloir «limiter autant que possible les suppressions de postes» et que «la réduction s’étalera sur plusieurs années» et sera «principalement réalisée par des fluctuations naturelles, des retraites anticipées, la mobilité interne et l'internalisation de rôles externes».

Retard dû aux clients les plus importants

Le journal dominical relève aussi que l’intégration des clients de l’ex-CS à UBS accuse déjà plusieurs mois de retard: à ce jour, environ 85% d’entre eux ont été transférés dans son système informatique. Ce retard est dû aux relations clients les plus complexes et stratégiques – entreprises et clients plus fortunés – dont le transfert dans son système informatique doit s’effectuer de manière largement manuelle. UBS est donc contraint à maintenir encore le système informatique hérité de l'ex-CS. Il en résulte des coûts importants, ainsi qu’un retard dans la réalisation des 13 milliards de dollars d’économies promises par le directeur général Sergio Ermotti: à fin septembre, seuls 10 milliards (77%) de ces économies, avaient été réalisées par UBS.

L’attente des marchés

Le retard de l’intégration du Credit Suisse pèse également sur la performance boursière de la banque: «La pression se reflète dans le rapport coûts/revenus de l’ensemble du groupe, toujours élevé à 77%, contre seulement 67% pour Morgan Stanley ou 61% pour Société Générale», relève l’hebdomadaire. Les investisseurs attendent désormais des signaux clairs d’une baisse durable des coûts et d’une amélioration de l’efficience d’UBS.