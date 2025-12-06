UBS menace de quitter la Suisse: Karin Keller-Sutter envisage des concessions

La banque a fait comprendre qu'elle pourrait s'installer aux États-Unis. Le Conseil fédéral serait prêt à revoir les règles en matière de fonds propres.

IMAGO/Joko

Les rumeurs sur le départ d'UBS aux États-Unis se font toujours plus persistantes ces dernières semaines. Cette menace pourrait avoir porté ses fruits selon l'agence Reuters, qui cite trois «sources internes». Le gouvernement suisse serait prêt à faire un geste envers UBS dans le cadre du débat sur le renforcement des exigences en matière de fonds propres.

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter souhaiterait assouplir les règles d'encadrement de la banque. Cela permettrait à UBS d'économiser environ sept milliards de dollars. Mais rien n'est encore définitif. Le Département des finances a déclaré à Reuters que le processus décisionnel n'était pas encore terminé. La Confédération dit ne pas vouloir faire davantage de commentaires sur le fond de ce dossier pour l'instant.

Des rumeurs circulent régulièrement sur le départ d'UBS. Son président, Colm Kelleher, aurait déjà discuté d'un transfert avec le gouvernement américain. Des règles plus strictes en matière de fonds propres devraient permettre d'éviter une crise semblable à celle du Credit Suisse.

📈 Les indices boursiers