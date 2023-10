Suisse: Ueli Maurer: «nous nous disputions souvent au Conseil fédéral»

C’est un Ueli Maurer, barbu et le bras en écharpe, qui est apparu jeudi dans le podcast «Wortwächsel» de son collègue de parti Benjamin Fischer. L’ancien ministre UDC, que l’on voit actuellement partout, y compris en Suisse romande, pour soutenir son parti en vue des élections fédérales du 22 octobre, a expliqué qu’il s’était blessé à bicyclette. «Je suis tombé sur l’épaule alors que je roulais à vélo. Et je me suis déboîté l’épaule», a-t-il confié.