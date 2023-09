Suisse: Un médecin crée la polémique sur le vaccin contre le Covid

On serait plus faibles face aux agents pathogènes tels que les champignons, les bactéries et les virus après avoir été vacciné avec un vaccin ARNm contre le Covid: c’est en tout cas les propos écrits sur un blog en ligne par Pietro Vernazza, ancien médecin-chef en infectiologie de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall. L’infectiologue tire sa conclusion de trois études publiées à différentes dates entre 2021 et 2023.

Une déduction cependant vivement critiquée par le reste de la communauté scientifique. «Les études ne montrent pas que le système immunitaire est inhibé», précise Emanuel Wyler, biologiste moléculaire. Et de poursuivre: «Pour le prouver, il faudrait voir si les gens vaccinés sont plus malades lorsqu’ils sont infectés ou s’ils le sont plus souvent.» Or les études mentionnées par Pietro Vernazza ont été menées en laboratoire et non sur des personnes réelles. De plus, «si les vaccins inhibaient le système immunitaire, on aurait dû en voir quelque chose au vu de l’énorme expérience acquise dans le monde entier, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent», indique Swissmedic.