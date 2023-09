Suisse: Un plan de 100 millions pour déminer l’Ukraine

En à peine une année et demie, «l’Ukraine est devenue l’un des pays les plus minés au monde», indique l’administration fédérale, dans un communiqué paru vendredi. Un tiers du territoire ukrainien est soupçonné d’être contaminé par des mines et d’autres engins explosifs. Le Conseil fédéral estime que la décontamination est une urgence absolue, afin de relancer le secteur agricole (historiquement un des plus grands en Europe) et de permettre aux citoyens ukrainiens ayant fuit la guerre de retourner vivre en sécurité dans leur pays d’origine. Les principales zones à décontaminer se trouvent dans le nord, dans les régions de Chernihiv, Sumy, Kharkiv, ainsi que dans le sud, à Kherson.