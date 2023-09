Suisse: Un Romand fait la guerre en Ukraine: «C’est un carnage»

Un Romand de 37 ans, père de deux ados a décidé de répondre à l’appel du président ukrainien Zelensky et de rejoindre la Légion internationale des combattants étrangers. Il témoigne de son quotidien sur le front via des vidéos et des images qu’il envoie à la SRF, selon l’émission «Rundschau» diffusée mercredi soir.