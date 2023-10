Une loi sur la torture embrouillée par des objets érotiques

La différence entre une cravache et un martinet? À priori l’un serait plus dévolu à la torture que l’autre, mais la juridiction suisse a du mal encore à différencier les instruments de torture et les jouets sadomasochistes. Une distinction floue qui a interpellé le Conseil fédéral. Ce dernier se demande comment les biens du monde érotique pourraient être concernés par la nouvelle loi sur les biens utilisés pour la torture (LBT): «Il serait choquant que la Suisse puisse être utilisée comme plateforme pour le commerce de biens destinés à la torture en raison de l’absence de dispositions légales», indique le Conseil fédéral.