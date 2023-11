Suisse: Une taxe sur les jets privés refait surface et fait jaser

Le Parlement et les citoyens étaient majoritaires pour que les mesures de réduction du CO2 en Suisse ne passent pas par des taxes supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les transports. La commission de l’environnement du Conseil national a décidé récemment de nager à contre-courant en soutenant une taxe spécifique pour les jets privés. Elle devrait être comprise entre 500 et 3000 francs par vols. Le Conseil fédéral excluait lui aussi de nouvelles taxes et misait sur des incitations pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.