Suisse: Viola Amherd réclame une enquête externe sur les chars Leopard

Il y aura une enquête externe sur les circonstances de l’achat en 2016 de 96 chars Leopard 1 par l’ancienne entreprise RUAG Holding SA et la signature du contrat de vente avec l’allemande Rheinmetall en février dernier. C’est ce qu’a demandé la conseillère fédérale Viola Amherd, cheffe du DDPS, fait savoir lundi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

On s’en souvient, Ruag avait acheté ces chars en Italie où elle les avait ensuite entreposés. Selon RUAG MRO, les engins avaient été achetés comme marchandises commerciales et comme engins disponibles pour fournir des pièces de rechange.

Contrat signé en 2023

Début 2023, l’entreprise allemande Rheinmetall avait demandé à RUAG si elle pouvait acheter ces chars «italiens», dans le but clairement affiché de les livrer ensuite à l’Ukraine après un service de maintenance en Allemagne. Et le 13 février, un contrat de vente avait été signé entre RUAG et Rheinmetall, avec une réserve: la vente ne pourrait avoir lieu qu’avec l’accord des autorités compétentes.