Sondage : Suisses plus divisés entre riches et pauvres qu’entre jeunes et seniors

Bien que les jeunes de la génération Z voient l’écart se creuser entre eux et les plus âgés, les Suisses dans leur ensemble ne voient pas l’âge comme l’une des principales caractéristiques qui les divisent.

Les Suisses se sentent surtout différents de ceux qui appartiennent à une autre classe sociale. 20min/Marco Zangger

Entre jeunes et seniors, entre Romands et Alémaniques et entre Suisses et étrangers, les divisions ressenties par la population entre les groupes ne sont pas flagrantes. C’est ce qui ressort d’un sondage de la Maison des générations bernoise dont les résultats ont été publiés mercredi. Par contre, les sondés sont très nombreux à avoir dit sentir des divisions importantes entre riches et pauvre, mais aussi entre les gens politiquement à gauche et ceux à droite.

En chiffres, 70% des sondés disent que la Suisse est de plus en plus divisée entre personnes précarisées et personnes aisées. C’est 10 points de plus que l’an dernier dans la même enquête, et plus que dans le reste de l’Europe, lit-on dans le dossier de résultats. À l’inverse, seuls 26% disent que la Suisse se divise en générations antagonistes. À noter, toutefois, que la génération Z est bien plus sensible à ce point que le reste de la population.

Quand la question des classes sociales prend le dessus, certaines autres différences ont tendance à se gommer. Par exemple, le nombre de Suisses qui estiment que le pays est de plus en plus clivé entre citoyens suisses et étrangers s’est réduit par rapport à 2020.

Un autre rapport à l’argent

L’un des points sur lequel s’est focalisée l’étude est la situation des jeunes de la génération Z. Selon les réponses, il s’avère que ceux-ci sont plus pessimistes que leurs aînés: deux tiers voient l’avenir en noir. Ils se sentent plus souvent désavantagés dans certaines circonstances en raison de leur âge que le reste de la population, notamment dans le monde professionnel. Par contre, ce sont aussi les moins fatalistes. Ils sont pessimistes, mais croient en leur pouvoir de changer les choses.

Quant à la relation à l’argent, on constate que les jeunes sont sur la même longueur d’onde qu’ils soient des hommes ou des femmes: ils sont plus nombreux à vouloir privilégier la qualité du temps libre à la recherche d’amasser des richesses. Chez les seniors, en revanche, il y a des différences: les hommes sont bien plus intéressés par l’argent que les femmes, qui choisissent plus souvent le temps libre.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l’essentiel des infos de la journée.