Hockey: Suisses timides, Malkin dans l'histoire

Getty Images via AFP

L'affrontement entre les Blackhawks de Kurashev et les Coyotes de Moser s'est décidé en prolongation, quand Caleb Jones a offert à Chicago le point de bonus après 3'37 de temps supplémentaire. Malgré 2'21 passées en power-play pour le Bernois et 2 tirs au but pour son «compatriote» de canton, les deux Helvètes n'ont pas griffé la feuille des pointeurs.