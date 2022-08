Lugano : Suissesse devant le juge pour un «acte de terrorisme»

Une femme de 30 ans va se retrouver lundi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (TI). Elle sera jugée pour «tentatives répétées d’assassinat» et violation de la loi fédérale interdisant les groupes jihadistes Al-Qaïda et État islamique.

Le 24 novembre 2020, l’accusée se rend au rayon ménage d’un grand magasin et choisit une lame dentelée de 21 cm. Elle immobilise alors une cliente lui tournant le dos, puis lui fait une entaille d’au moins 10 cm à la gorge qui, selon l’acte d’accusation, s’arrête «à quelques millimètres des gros vaisseaux sanguins». Criant à plusieurs reprises «Allahu akbar» et «Je vengerai le prophète Mahomet», elle frappe la victime à terre, la blessant aux avant-bras, aux poignets et aux mains. Elle dirige ensuite la lame vers le visage d’une autre femme, en déclarant «Je suis ici pour l’EI». La seconde victime réussit à la maîtriser avec d’autres personnes présentes sur les lieux jusqu’à l’arrivée de la police, et s’en sort avec une blessure à la main.