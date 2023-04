Suite à un choc, une voiture flambe et la deuxième finit sur le talus

20minutes / lecteur-reporter

Un accident impliquant deux voitures a eu lieu sur la route cantonale entre Moudon et Lucens, mardi 18 avril, peu avant minuit. Le conducteur circulant direction Lucens a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté de plein fouet une deuxième voiture, avant de finir sa trajectoire dans le talus, en contrebas, quelques dizaines de mètres plus loin. Le deuxième véhicule a, quant à lui, pris feu sur la route.

Les deux conducteurs ont été blessés lors du choc et une ambulance les a rapidement acheminés à l’hôpital. Les pompiers du service du feu Haute-Broie ont maîtrisé l’incendie et le personnel de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) ont vite été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte, afin d’établir les causes de l’accident.