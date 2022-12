Vaud: Suite à un couac informatique, le litre d’essence a coûté 50 cts moins cher

Mercredi, une station-service de Crissier (VD), affichait le litre de sans plomb à 1 fr. 77. Mais une fois à la borne, certains clients ont dû être surpris de constater que le litre ne valait plus que 1 fr. 27, soit 50 centimes moins cher que prévu. «J’ai vu passer l’info via des groupes Whatsapp. Comme j’étais dans les parages, j’en ai profité. Vu le prix élevé du carburant ces derniers temps, on ne peut pas laisser passer une bonne affaire», confie Julien, automobiliste. Et David, qui bosse non-loin de la dite station, d’ajouter: «Mon patron, qui était par hasard allé faire le plein là-bas, m’en a informé. Du coup, j’ai été mettre 45 litres pour 58 fr., avant de partager l’affaire sur les réseaux sociaux.»