Série : «Suits» aura une version en arabe

Une adaptation destinée aux publics du Moyen-Orient de la série qui a révélé Meghan Markle sera disponible dès le 2 avril 2022.

Meghan Markle, Rick Hoffman et Amy Acker dans la saison 5 de «Suits».

Cette future fiction sera produite par NBCUniversal Formats, la société cairote TVision, le service de streaming Orbit Showtime Network et la chaîne égyptienne UMS.

«Suits» est l’une des séries les plus populaires du monde et nous sommes ravis de l’adapter pour les publics du Moyen-Orient», a confié le vice-président de la stratégie commerciale et du développement international de Universal Studio Group.