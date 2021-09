Sponsored : Suivez Arielle et Crystal, expertes en art, dans le quartier le plus cool de Genève

En collaboration avec Suisse Tourisme, nous visitons les plus belles villes de Suisse et laissons les personnes qui les connaissent le mieux nous montrer leurs quartiers préférés: les habitants. Après la visite de Loris Egger de Kiosk Georg il y a un mois, les sœurs Arielle et Crystal Dubois nous font découvrir leurs endroits préférés dans le quartier des Eaux-Vives, à Genève. Et voici, en bonus, cinq autres conseils pour une escapade genevoise réussie.

1. Bowls, Bowls, Bowls

Granola propose une cuisine de saison et de qualité. On y trouve des jus et des bowls délicieux et sains. C’est le spot idéal pour un petit-déjeuner ou un lunch. Bon appétit!

2. Le côté arty de Genève

MAMCO

Coloré et contemporain. Le MAMCO (Musée d’art moderne et contemporain) se trouve dans une usine désaffectée et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne s’y ennuie jamais. Le musée propose des expositions originales et peu conventionnelles. Il met aussi régulièrement à l’honneur le travail d’artistes locaux.

Fun fact: le jet d’eau

L’impressionnant jet d’eau, situé en plein cœur de la rade, servait à l’origine de soupape de sécurité pour la conduite d’eau de la centrale électrique, construite en 1885, qui était utilisée par les bijoutiers de Genève pour alimenter leurs machines. À l’époque, le jet d’eau n’atteignait que quelques mètres de haut, mais il attirait déjà l’attention des passants. C’est pourquoi la ville a décidé, dès 1891, d’augmenter la pression de l’eau et de déplacer le jet dans la rade pour en faire une attraction touristique. Le jet d’eau actuel date de 1951 et projette 500 litres d’eau du lac dans les airs chaque seconde, à une vitesse d’environ 200 km/h.

3. La Jonction et son jeu de couleurs

Unsplash

La Jonction est un endroit fascinant au centre de Genève. Le bleu cristallin des eaux du Rhône se mélange au beige de celles de l’Arve. Si vous avez envie de faire une pause, asseyez-vous à l’une des tables du restaurant À la pointe, un spot populaire pendant l’été.

4. À la table du croquant

Le quartier de Carouge est l’endroit idéal pour une parenthèse romantique. Il regorge de petites boutiques et de bistrots. Les amateurs de cuisine du marché moderne trouveront leur bonheur au restaurant La table du Croquant.

5. Une icône sur les rives du Léman

Beau-Rivage Genève



Le Beau-Rivage Genève, l’un des Swiss Deluxe Hotels, est une icône des rives du Léman. Présidents, actrices de cinéma ou créateurs de mode: il existe depuis 1865 et a accueilli de nombreuses personnalités. L’ancien secrétaire général des Nations Unies a un jour déclaré: «There are luxury hotels and then there is Beau-Rivage!» (il y a les hôtels de luxe et il y a le Beau-Rivage). Et depuis, rien n’a changé. Aujourd’hui encore, de grands noms y descendent régulièrement.