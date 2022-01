Procès des zadistes du Mormont (VD) – Jacques Dubochet: «Le monde est en train de détruire notre jeunesse»

Un des deux avocats du prévenu, Me Gaspard Genton, soulève également le problème de la publicité de la justice et demande de lever le huit-clos partiel pour tenir l’audience dans une salle assez grande pour accueillir le public et tous les journalistes qui souhaitent y assister.

Sans rejeter cette demande formellement, le juge Daniel Stoll a choisi d'avancer avec l'audition du prévenu, «puisqu'il a été convoqué et qu'il est ici aujourd'hui. J'aimerais pouvoir l'entendre. Il défend une cause juste, celle de l'urgence climatique et des problèmes avec la colline du Mormont et sa biodiversité. La question qu'il faudra trancher est: existe-t-il des faits justificatifs ses actions?»