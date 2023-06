Près d'un demi-million de personnes étaient descendues dans la rue, le 14 juin 2019, à travers la Suisse. Les organisateurs remettent le couvert et espèrent que la mobilisation continuera d'être forte cette année.

Nous vous proposons de suivre la journée en notre compagnie, avec des images des actions et des informations thématiques. Nous serons aussi en direct et en vidéo cet après-midi à Lausanne, avant et pendant le cortège qui partira de la place Saint-François, à 17h30.