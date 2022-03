Elections vaudoises en direct – Après 5% du dépouillement, la droite fait la course en tête

En 2017, le PLR était arrivé en tête à l'élection au Grand Conseil, suivi par le PS, l'UDC et les Verts. Au centre, les alliances, qui ont changé depuis dans certains arrondissements rendent la lecture et les comparaisons plus délicates.

En nombre de sièges, c'est donc le PLR qui en a actuellement le plus (49), devant le PS (35), l'UDC (25) et les Verts (22). Les Vert'libéraux (9) sont en cinquième position, puis viennent Ensemble à Gauche et POP (6) et Les Libres (4).