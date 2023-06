Votations du 18 juin: les résultats en direct

À Genève, le peuple doit dire s’il veut imposer un peu plus durant dix ans les grandes fortunes. Le dispositif prévoit en particulier de prélever une taxe supplémentaire de 2,5 pour mille sur la part de la fortune qui dépasse 3 millions de francs. Les partisans espèrent ainsi des recettes de 200 millions en plus par an pour l'État. Les opposants craignent une baisse de l'attractivité du canton.