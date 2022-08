Pénurie: Suivez ce que prévoit le Conseil fédéral en cas de pénurie de gaz

Il a décidé que la Suisse devait réduire de 15% sa demande de gaz à l'étranger pour le semestre d'hiver. Une part importante de la réduction de la consommation devra être réalisée par des économies volontaires dans les ménages, l’industrie, les services et l’administration publique.

Par ailleurs, une campagne sera lancée fin août pour montrer à la population comment réduire la consommation d’énergie par des mesures simples et rapides. La campagne sera mise en oeuvre en collaboration avec les cantons, les villes, les communes, les entreprises énergétiques, l’économie et les organisations de la société civile. Elle sera adaptée au fur et à mesure de l’évolution de la situation.