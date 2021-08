Alain Berset explique qu'il s'agit d'offrir de la prévisilibité pour les activités économiques, sociales et culturelles. Et on essaie de faire en sorte de ne pas revivre la situation qui a prévalu avant la vaccination, dit-il. Cela passe donc par le certificat, seul moyen pour permettre à la vie de suivre son cours le plus normalement possible, explique-t-il en substance.