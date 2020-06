Coronavirus

Groupe de 1000 personnes autorisées et distances réduites

Le retour à la normale se poursuit en Suisse. Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'autoriser les rassemblements et événements jusqu'à 1000 personnes dès lundi à condition de garantir le traçage des contacts. La distance de sécurité sera réduite à 1,5 mètre.

Ne restent désormais interdites que les compétitions sportives avec un étroit contact physique, les groupes de plus de 30 personnes dans l'espace public et les manifestations de plus de 300 personnes. L'OFSP recommande toujours de garder ses distances, de porter un masque dans le cas où une distance suffisante ne peut être maintenue et de respecter les règles d'hygiène.