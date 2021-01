Ski alpin: Descente de Kitzbühel: Beat Feuz réalise le meilleur temps

Course interrompue à cause de la porte. Deux Suisse vont s'élancer. On commence par Marco Odermatt. Il a pas pu s'élancer vendredi. Marco a 5 dixièmes de retard sur Beat Feuz. Il perd légèrement du temps. C'est qualité technique sont indéniable dans cette fin de course. Il termine à 1,32 seconde mais termine devant quelques spécialistes de la discipline. A suivre ce monsieur demain lors du Super-G.