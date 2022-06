Le concert de Liraz à Festi’neuch en live dès 18h

Festival : Regardez le concert de Liraz en direct de Festi’neuch

La chanteuse israélienne d’origine iranienne se produira sous le Chapiteau de Festi’neuch vendredi 10 juin 2022 dès 18h. Son concert sera à suivre en live streaming.

Née en Israël d’une famille originaire d’Iran, Liraz s’engage dans la musique pour se reconnecter à ses racines perses. La chanteuse puise son inspiration chez des icônes féminines iraniennes des années 1970, comme Googoosh, se réappropriant ainsi la pop de l’époque. Son deuxième album «Zan» («femme» en farsi) a été composé en partie grâce à des collaborations clandestines avec des musiciens iraniens, créant de la sorte des sons uniques entre electro et musique persane. Ses morceaux font danser et sourire, mais peuvent aussi donner des frissons et des envies de révolte.