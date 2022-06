Show de Royal Blood en direct de Festi'neuch à 23h

Festival : Regardez le concert de Royal Blood en direct

Le duo britannique de rock se produit actuellement sous le Chapiteau de Festi’neuch. Son live est à suivre en intégralité.

Royal Blood connaît un succès immense depuis son premier album en 2014, se plaçant très vite en tête des charts britanniques pour entamer une ascension vertigineuse avec un deuxième album acclamé en 2017 et «Typhoons», son troisième disque, en 2021 . Une batterie et une basse pour un son brut: le duo britannique nous offre des riffs enflammés saupoudrés d’une pointe de disco. Ça va transpirer et rugir sur les Jeunes Rives!