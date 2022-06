Concert des Petits Chanteurs à la gueule de bois

Concert en live de Festi’neuch : Petits Chanteurs à la Gueule de Bois à voir dès 14h45

Le groupe neuchâtelois se produira sous le Chapiteau de Festi’neuch dimanche 12 juin 2022. Son live sera à suivre en intégralité en streaming.

Quinze ans après leurs débuts, les trois Neuchâtelois continuent de résister à la dureté de ce monde par l’humour et grâce à une musique qui donne la pêche. Bien implantés dans le paysage culturel romand, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois se sont vus récompensés par le Prix suisse de la Scène en 2018. Avec «De Pied en Cap», ils chantent des histoires et racontent en usant du second degré la vie aux plus jeunes. Attention cependant, les PCGB n’ont pas la langue dans leur poche, mais ils vous feront rire aux éclats!