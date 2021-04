Etats-Unis - Suivez en direct le décollage vers l’espace de 4 astronautes!

Prévu au départ jeudi, mais reporté à cause «de conditions météorologiques défavorables», le décollage doit avoir lieu vendredi, à 5h49 (11h49 en Suisse) depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

Avec trois Russes à bord, la station va en effet être inhabituellement peuplée, avec pas moins de 11 personnes. En plus de Thomas Pesquet pour l’Agence spatiale européenne (ESA), la mission baptisée Crew-2 comprend deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le Japonais Akihiko Hoshide. Tous sont déjà allés dans l’espace.