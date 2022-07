Super League: Suivez en direct le premier derby du Rhône de la saison

Les Sédunois ont bien commencé leur saison en allant s'imposer à Lugano lors du match d'ouverture. Les hommes de Paolo Tramezzani ont eu plus de peine contre YB le week-end dernier. Il est vrai que les Bernois semblent être hors-catégories cette saison avec sept but marqués et zéro encaissés en deux matchs. Les Valaisans doivent confirmer que ce début de saison bien différent des dernières années peut être le début d'une nouvelle ère.