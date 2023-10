Suivez en direct les résultats des élections fédérales 2023

Ça y est! Après quatre années de législature marquées par le Covid, la guerre en Ukraine, ou encore le début du conflit au Proche-Orient, les Suisses s’apprêtent à renouveler leur parlement, soit 246 élus répartis entre le Conseil national et le Conseil des Etats. Le décompte des bulletins donnera-t-il raison aux sondages , qui donnent l’UDC grand gagnant de ces élections, et les Verts grands perdants ?

Tous les articles, plus détaillés que le live, en lien avec cette journée de dépouillement seront disponibles sur la page dédiée aux élections fédérales 2023 .

Le live «élections fédérales» vous tiendra au courant, minute par minute, et en quelques mots, de toutes les informations qui tomberont au cours de la journée. Si vous préférez un résumé concis, vous le trouverez ici .

Comme à chaque élection, les résultats définitifs ne tomberont qu’assez tard dans la journée, en fin d’après-midi voire en soirée. Le Conseil des Etats, lui, ne sera même pas encore complet alors, puisque la plupart des cantons utilisent une élections à deux tours. Seuls les candidats obtenant plus de 50% des votes sont retenus dès le premier tour; les autres devront se battre à nouveau le dimanche 12 novembre pour les cantons romands (sauf Neuchâtel et le Jura), et jusqu’au 26 novembre pour les cantons alémaniques. Mais les grandes tendances données par la nouvelle composition du National émergeront assez tôt cet après-midi.