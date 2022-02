LIVE Résulats votations du 13 février 2022

Soleurois et Lucernois votent eux sur des aides aux hôpitaux mis en difficultés financières par la crise du coronavirus. Le canton de Lucerne veut augmenter le capital de son hôpital alors que Soleure soumet pour la deuxième fois un crédit destiné à couvrir les pertes de ses hôpitaux et cliniques.

Dans le canton de Berne, les citoyens diront le 13 février s'ils acceptent une imposition plus écologique des véhicules routiers. Les voitures de tourisme seraient ainsi taxées non plus seulement en fonction du poids mais aussi de leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2).