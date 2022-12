Bô Nouvel-An à Lausanne : Suivez en streaming la Silent Disco géante

Qui dit passage de la nouvelle année, dit grosse fiesta. Ce sera à tous les coups le cas sur la Place centrale à Lausanne dès 20h. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals fera danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

Cette soirée est à suivre en live streaming et en intégralité ici même. Et c’est vous qui avez le choix de la musique puisque, comme les 2500 personnes attendues sur place, vous pouvez zapper entre les trois canaux – et donc de musique – à tout moment. Bonne année!