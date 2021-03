Vaccination: La Suisse recevra 8,1 millions de doses d'ici fin juillet

Virginie Masserey indique que les estimations de l'OFSP font que l'on s'attend à ce que 75% au maximum de la population éligible sera volontaire à se faire vacciner, et qu'un peu plus de 20% refusera. 75% de la population éligible, cela veut dire 5,3 millions de personnes en Suisse. Si on replonge dans nos chiffres de tout à l'heure, on s'attend à avoir au minimum 10,5 millions de doses d'ici l'été. Le compte est quasiment bon.