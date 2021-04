Le Conseil fédéral propose aux organisateurs des grandes manifestations un «parapluie de protection» pour tous les événements autorisés par les cantons et qui se verraient annulés pour des raisons épidémiologiques. Pour chaque manifestation concernée, l’organisateur devra assumer une franchise de 30'000 francs sur le découvert et une quote-part de 20% sur le montant restant. Si le canton prend en charge la moitié du découvert, la Confédération paiera l’autre moitié. La prise en charge des coûts par la Confédération et les cantons est plafonnée à 5 millions de francs par manifestation. Cette réglementation s’appliquera pour les manifestations organisées entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022.