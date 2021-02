La réouverture des commerces non essentiels et autres musées et installation de loisirs au 1er mars ne devrait pas être discutée. En revanche, c'est le domaine de la restauration qui a suscité le plus de discussions. En effet, les restaurants demandent de pouvoir rouvrir également le 1er mars. Le Conseil fédéral pourrait trancher via une réouverture des tables en terrasse avant le 1er avril comme initialement prévu, et une ouverture en salle plus tard.