Coronavirus: "Si vous tombez malade, prenez contact rapidement avec un médecin"

De plus en plus, des jeunes sont touchés par le covid, constate Patrick Mathys. Ces derniers mois, on voit que le changement a commencé fin 2020. On voit surtout une hausse dans la population mobile et active. On observe aussi une forte hausse chez les plus jeunes. Cela peut s'expliquer par le variant britannique qui est plus contagieux, mais serait aussi plus dangereux et avec plus de complications.