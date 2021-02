Alain Berset donne son avis pour l'été... 2022! "Mais pour 2021, c'est difficile et nous considérons que l'accès au vaccin sera un des facteurs pour nous sortir de là". Quant aux mesures de protection comme le port du masque, elles pourraient bien levées en dernier. "Il est terriblement difficile de dire quand ça arrivera." Il se garde bien de faire des pronostics. "On essaie de répondre aux défis du moment et on espère que la situation sera meilleure en été."