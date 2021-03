Coronavirus: «Nous devons nous attendre à une troisième vague»

Dans la mesure du possible, les examens de maturité ainsi que les examens de fin d’apprentissage seront organisés de manière ordinaire en 2021, malgré la pandémie. Pour le cas où les sessions 2021des examens de maturité et de l’examen complémentaire Passerelle ne pourraient pas être organisées, le Conseil fédéral a édicté des ordonnances spéciales pour les examens cantonaux de la maturité gymnasiale, l’examen complémentaire Passerelle, l’examen suisse de maturité et les examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale. Sont par exemple réglementées la procédure de qualification et la pondération des notes si seuls des examens écrits (ou seuls des examens oraux) peuvent avoir lieu.