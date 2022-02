Guerre en Ukraine – Ignazio Cassis: «C’est une triste journée»

«C’est une triste journée, comme nous n'en avons plus vu depuis longtemps, une journée comme nous n'aurions jamais voulu la voir. Tels sont les mots qu’a employé le président de la Confédération et chef du Département des affaires étrangères, Ignazio Cassis au sujet de la situation en Ukraine.»

La crise actuelle ne concerne pas seulement la Russie et l'Ukraine, mais toute l'Europe», a-t-il ajouté en précisant que le Conseil fédéral a convoqué ce jeudi l’ambassadeur de la Russie en Suisse.

«La neutralité n'est pas synonyme d'indifférence»

Pour rappel, l’Union européenne a pris des sanctions ciblées contre les 351 parlementaires russes, qui ont approuvé la reconnaissance des républiques ukrainiennes séparatistes de Donetsk et Lougansk, et 27 autres personnalités. Cette liste sera reprise par Berne.

La Suisse va examiner les sanctions de l'UE et adaptera ses mesures en conséquence, a précisé de son côté l'ambassadeur Erwin Bollinger. Mais la Suisse ne prendra pas de sanctions en son nom propre, a-t-il ajouté. «Un renforcement des sanctions financières est prévu», a ajouté la secrétaire d'Etat du DFAE Livia Leu. La forme exacte de ce renforcement doit encore être clarifiée, indique-t-elle. «.Il s’agit d’une reprise autonome de sanctions», a précisé de son côté le porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi, devant la confusion autour de cette question.

Violation flagrante du droit international

Plus tôt jeudi, le DFAE a communiqué sur Twitter. «La Suisse condamne dans les termes les plus forts l’invasion russe de l’Ukraine», a-t-il écrit. Berne a appelé Moscou à cesser «immédiatement l’agression militaire» et à retirer ses troupes du territoire ukrainien, a écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les services d’Ignazio Cassis ont dénoncé «une violation flagrante du droit international». Ils ont appelé au respect du droit international humanitaire. Enfin Berne a exprimé son inquiétude quant aux dangers que courent des civils innocents.