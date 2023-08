Coupe du monde, demi-finale: Espagne – Suède en direct

«Nous avons le bénéfice de l’expérience. Nous sommes allées loin lors de nos derniers tournois, et je suis satisfaite de la manière que nous avons employée cette fois-ci», a prévenu la capitaine de la Suède Kosovare Asllani (174 sélections). Les Scandinaves ont perdu en finale des Jeux en 2016 et 2021, ainsi qu’en demies de l’Euro 2022 et du Mondial 2019.